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Gebze Zabıtası Müsamettin Amca’nın yardımına koştu

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta memurları evinin yolunu kaybeden 72 yaşındaki Müsamettin Güldallı isimli yaşlı vatandaşı ailesine ulaşarak teslim etti.

Gebze Zabıtası Müsamettin Amca'nın yardımına koştu

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:27

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta memurları evinin yolunu kaybeden 72 yaşındaki Müsamettin Güldallı isimli yaşlı vatandaşı ailesine ulaşarak teslim etti. Beylikbağı Mahallesinde oturan unutkanlık rahatsızlığı olduğu öğrenilen Müsamettin Güldallı, Sarı Camii mevkiinde evinin yolunu bulamayınca zabıta memurlarından yardım istedi. Yaşlı adamı Beylikbağı Polis Karakolu’na götüren zabıta memurları, adres bilgilerine ulaştı. Sonrasında ise zabıta memurları yaşlı adamı ailesine götürdü.

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