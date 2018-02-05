Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta memurları evinin yolunu kaybeden 72 yaşındaki Müsamettin Güldallı isimli yaşlı vatandaşı ailesine ulaşarak teslim etti. Beylikbağı Mahallesinde oturan unutkanlık rahatsızlığı olduğu öğrenilen Müsamettin Güldallı, Sarı Camii mevkiinde evinin yolunu bulamayınca zabıta memurlarından yardım istedi. Yaşlı adamı Beylikbağı Polis Karakolu’na götüren zabıta memurları, adres bilgilerine ulaştı. Sonrasında ise zabıta memurları yaşlı adamı ailesine götürdü.
Gebze Zabıtası Müsamettin Amca’nın yardımına koştu
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta memurları evinin yolunu kaybeden 72 yaşındaki Müsamettin Güldallı isimli yaşlı vatandaşı ailesine ulaşarak teslim etti.