Gebze Zabıtası Örnek Oldu

Kan bağışıyla üç kişiye hayat olabilirsin’ isimli kan bağışı kampanyası düzenleyen Kızılay’ın Mevlana Kapalı Pazar Kompleksi içerisinde kurduğu mobil merkezine gelen Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri kan bağışında bulundu. Mevlana kapalı Pazaryeri kompleksini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bu duyarlı davranışından ötürü zabıta personellerini kutladı. Kan vermenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokağa çıkma kısıtlamasının etkisiyle düşen kan bağışları ile ulusal kan stoklarının azalması, pandemi nedeni ile artan kan ve plazma ihtiyacını karşılamak için daha fazla kan bağışına ihtiyaç olduğu hatırlatarak vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.







