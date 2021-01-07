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Gebze Zabıtasına Oryantasyon Eğitimi

Gebze Belediyesi bünyesinde göreve yeni başlayan Zabıta memurlarına İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından oryantasyon eğitimi verildi.

Gebze Zabıtasına Oryantasyon Eğitimi

07 Ocak 2021 Perşembe 12:19

Gebze Belediyesi bünyesinde göreve yeni başlayan Zabıta memurlarına İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından oryantasyon eğitimi verildi. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Salonunda gerçekleşen eğitime göreve yeni başlayan zabıta memurlarının yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve ilgili birim müdürleri katıldı. Eğitimde zabıta memurlarına Gebze Belediyesi ve Gebze hakkında bilgiler verildi.

GEBZE BELEDİYESİ AİLESİNE HOŞ GELDİNİZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz eğitim öncesi yaptığı konuşmasına göreve yeni başlayan mesai arkadaşlarım. Gebze Belediyesi ailesine hoş geldiniz. Artık bu ailenin bir parçası olarak sizlere görevlerinizde başarılar diliyorum. Allah yardımcımız olsun. Zor bir görev üstleniyorsunuz. Zor olduğu kadar hassas bir meslek icra edeceksiniz. Sizler bizlerin sahadaki eli, ayağı, yüzüsünüz. Sizler bizim temsilcimizsiniz. Hep birlikte Gebze’mize hizmet etmek için elimizden geleni yapacak, aynı yolu bundan böyle birlikte yürüyeceğiz. Allah Yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı. 










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