Gebze Zabıtasından Bayram denetimi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker´in talimatları doğrultusunda yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçede esnafları ziyaret eden zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler; Gebzelilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş gıdaları tüketmeleri amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 13:35