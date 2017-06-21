Gebze Zabıtasından Bayram denetimi

21 Haziran 2017 Çarşamba 13:35
Gebze´de faaliyet gösteren özellikle şekerlemeci, pasta ve tatlı üretim ve satış yerlerini ziyaret eden zabıta ekipleri denetimlerde; halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinin temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu ve personellerin kişisel bakımları kontrol ediyor. Sağlıksız koşullarda üretimi yapılan ürünlerin satışlarına izin verilmezken, eksikleri olan işletmelere gerekli uyarı ve yasal işlemler yapıldı. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların Ramazan Bayramlarını daha sağlıklı ve huzur içinde geçirebilmeleri için denetlemelerine aralıksız devam ediyor.
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