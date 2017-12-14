Gebze zabıtasından denetim

14 Aralık 2017 Perşembe 13:12
Zabıta ekipleri izinsiz bir şekilde sokak ve caddelerde el ilanı ve broşür dağıtan firmalara yönelik denetimlerini arttırdı. İzinsiz ve vatandaşları rahatsız edecek şekilde el ilanı ve broşür dağıtan firmalara idari yaptırımlar uygulanıyor. Yapılan yazılı ikazlara rağmen bu faaliyetlerini sürdüren firmalara, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesince 2.500 TL idari para cezası uygulanıyor. Denetimlerin devam edeceğini dile getiren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların şikayetlerini Alo Zabıta 153 nolu telefona bildirmeleri çağrısında bulundu.
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