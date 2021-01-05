Gebze Zabıtasından Denetimler

İlçede faaliyetlerine devam eden esnafları belirli periyotlarla ziyaret eden zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler; hijyen, maske ve temizlik konularındaki denetim ve uyarılarını da sürdürüyor. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ayrıca; ilçede faaliyetlerine devam eden ve 07.12.2020 tarih 2020/132 sayılı il umumi hıfzıssıhha kararına istinaden saat 20.00’de sona erdirmeleri gereken esnafları da denetliyor. Zabıta ekipleri, işyerlerinin belirlenen saatte faaliyetlerine son vermeleri konusunda hatırlatmalarda bulunuyor.
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