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Gebze Zabıtasından Denetimler

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren ve kahvaltı ürünleri satışı gerçekleştiren dükkanlarda denetim yaptı.

Gebze Zabıtasından Denetimler

11 Kasım 2021 Perşembe 11:26

 Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını hedefleyen Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri gıda mühendisi eşliğinde İlçe genelinde ticari faaliyet gösteren Şarküteri ve Kahvaltı ürünleri satış yerlerini denetledi. Zabıta ekipleri denetimlerde; gıda üretim ve satış yerleri hakkında yönetmelik hükümleri gereği, halk sağlığı açısından büyük önem arz eden işyerlerinin temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri ve personel hijyeni ile tüketiciye davranışlarını kontrol ediyor. Şarküteri ve kahvaltı satış işyerini denetleyen zabıta ekipleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmayan işletmelere gerekli uyarı ve yasal işlemleri yapıyor. İlçe genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade eden yetkililer, vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini 0262 641 78 08 numaralı telefona bildirmeleri çağrısında bulundu.








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