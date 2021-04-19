Gebze Zabıtasından Fırın Denetimleri

Gebze Belediyesi zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde denetim çalışmalarını sürdürüyor. 11 Ayın sultanı mübarek

Ramazan ayında, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerini periyodik olarak denetleyen Gebze

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki ekmek fırınlarını denetliyor. Gıda mühendisi eşliğinde

ilçedeki fırınları ziyaret eden zabıta ekipleri sağlık ve hijyen şartlarının denetimi yanı sıra gerekli

belgeleri de kontrol ediyor. Üretilen pide ve ekmeklerin gramajı, fiyatı, tarife ve hijyen kurallarına

uygun olup olmadığına ilişkin denetimin yapıldığı kontrollerin Ramazan ayı boyunca süreceğini dile

getiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların ilgili şikayetlerini 153 Alo Zabıta