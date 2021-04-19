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Gebze Zabıtasından Fırın Denetimleri

Gebze Zabıtası denetimlerini Ramazan’da da aralıksız sürdürüyor.

Gebze Zabıtasından Fırın Denetimleri

19 Nisan 2021 Pazartesi 15:55

Gebze Belediyesi zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde denetim çalışmalarını sürdürüyor. 11 Ayın sultanı mübarek
Ramazan ayında, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerini periyodik olarak denetleyen Gebze
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki ekmek fırınlarını denetliyor. Gıda mühendisi eşliğinde
ilçedeki fırınları ziyaret eden zabıta ekipleri sağlık ve hijyen şartlarının denetimi yanı sıra gerekli
belgeleri de kontrol ediyor. Üretilen pide ve ekmeklerin gramajı, fiyatı, tarife ve hijyen kurallarına
uygun olup olmadığına ilişkin denetimin yapıldığı kontrollerin Ramazan ayı boyunca süreceğini dile
getiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların ilgili şikayetlerini 153 Alo Zabıta
hattına bildirmelerini istedi.




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