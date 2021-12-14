Gebze Zabıtasından Gıda Denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, günlük gıda üretim ve satışı yapan lokanta, restoran, pastane gibi yeme içme işyerlerini gıda mühendisi eşliğinde denetliyor. İlçe sınırları içerisinde ticari faaliyette bulunan ve günlük üretim yaparak satışa sunan lokanta, pastane ve benzeri işyerlerini gıda mühendisi eşliğinde denetleyen zabıta ekipleri işletmelerin mutfak ve yiyecek bölümlerini de inceledi. Mahalle bazlı sıralı denetime başlayan ekipler, 285 işyerini denetledi. Bunlardan 76 işyerine İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunması nedeniyle yasal işlem başlatıldı. Halkın hijyenik şartlarda üretilmiş ve satışa sunulmuş gıdaları tüketmesi amacıyla, gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken koşullar hakkında bilgilendirme yapan denetim ekipleri, gerekli koşullara sahip olmayan veya eksiklikleri bulunan işyerlerine uyarılarda bulundu. Yapılan denetleme sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletme sahiplerine süre verildi. Denetimlerim devam edeceğini bildiren yetkililer; vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Zabıta Müdürlüğü’nün 0262 641 78 08 numaralı telefonuna bildirmeleri çağrısında bulundu.























