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Gebze zabıtasından kantin denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul kantinlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Gebze zabıtasından kantin denetimleri

26 Eylül 2019 Perşembe 09:47

Ekipler denetimler esnasında ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama koşullarını, iş yerlerinin hijyen bakımından uygun olup olmadığını ve ruhsatlarını denetledi. Ayrıca ekipler kantin işletmecelerine; ilgili genelgenin genel kurallar 16. maddesi uyarınca çocukların dengesiz beslenmesine, şişmanlığa sebep olabileceğinden, doğal maden suları hariç, enerji yoğunluğu yüksek besin değeri düşük olan enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içeceklerle, kızartma ve cipslerin satışlarının yasak olduğunu tebliğ etti. İşletmelere Milli Eğitim Bakanlığının Okul Kantinlerindeki Gıda Satışı konulu genelgesi verildi ve genelgede yazılı hususlara dikkat edilmesi istendi. Yetkililer vatandaşların konu ile ilgili talep, öneri ve şikâyetlerini 0262 641 78 08, Alo Zabıta 153 ve zabıta@gebze.bel.tr’den iletmelerini rica etti.

 

 

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