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Gebze Zabıtasından Pazar denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, semt pazarlarında denetimler yapıyor.

Gebze Zabıtasından Pazar denetimi

14 Mart 2018 Çarşamba 10:01

Zabıta ekipleri vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda alış veriş yapabilmeleri; pazarın nizam ve intizamını sağlamaya yönelik denetlemeler gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan esnafa 5957 sayılı kanun ve pazar yerleri hakkında yönetmelik gereği yasal işlem yapılıyor. Yapılan denetimlerin süreceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların gördükleri olumsuzlukları Alo 153 Zabıta hattını arayarak bildirmelerini istedi.


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