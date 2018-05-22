Gebze Zabıtasından Ramazan denetimi

Belirlenen program dahilinde yapılan denetim çalışmalarıyla vatandaşların sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almaları ve huzurlu bir Ramazan Ayı geçirmelerinin sağlanması amaçlandı. Ekmek-pide, pasta ve tatlı imalat/satış yerleri başta olmak üzere denetim ekipleri tarafından ‘halkın tüketimine sunulan gıdaların gıda mevzuatına uygun ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şartlarda satılıp satılmadığı ve özellikle pide tarifesine uyulup uyulmadığı’ hususlarında denetlemeler yapıldı. Yapılan kontroller neticesinde mevzuatlara aykırı ticari faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerleri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Konuyla ilgili vatandaşlar şikayet, görüş ve öneriler için 0262 641 78 08, Alo Zabıta 153 ve zabıta@gebze.bel.tr’den Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne iletilmesi çağrısında bulunuldu.