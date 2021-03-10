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Gebze Zabıtasından Sıkı Denetimler

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.

Gebze Zabıtasından Sıkı Denetimler

10 Mart 2021 Çarşamba 13:20

Korona Virüs ile mücadelede alınan yeni kararlara yönelik, ilçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.  Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri Dinamik Denetim Modeli kapsamında ilçe genelindeki berber, kuaför, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, masaj salonlarını denetledi. Salgınla mücadele kapsamında kontrollü Normalleşme sürecinde işyerlerinin kurallara uyup uymadığını kontrol eden zabıta ekipleri, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirlenen kurallara riayet etmeyen işletmelere idari yaptırım uyguladı.  İlçede yapılan tematik denetimlerin aralıksız devam edeceği bilgisini veren yetkililer, vatandaşların kurallara uymayan işyerlerini 153 Alo Zabıta hattına bildirmelerini istedi.









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