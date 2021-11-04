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Gebze Zeki Acar Caddesi’nde Üst Yapı Çalışması

Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi ile 1802, 1804 ve 1804/2 sokaklarda yapılan enerji altyapı çalışması sonrasında Büyükşehir tarafından üst yapıya geçildi

Gebze Zeki Acar Caddesi'nde Üst Yapı Çalışması

04 Kasım 2021 Perşembe 09:31

 

 

Şehir genelindeki birçok üst yapı çalışması ile vatandaşların yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gebze ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Dr. Zeki Acar Caddesi’nde, TEİAŞ’ın enerji altyapı çalışması sonrası Büyükşehir ekipleri tarafından üst yapı çalışması yapılıyor.

 

BİN 480 TON ASFALT

TEİAŞ’ın Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi ile 1802, 1804 ve 1804/2 sokaklarda yaptığı enerji hattı altyapı çalışması sonrasında vatandaşların seyahatlerinde sorun yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dr. Zeki Acar Caddesi ile bu caddeye bağlı bulunan sokaklarda bin 480 ton asfalt kullanarak yol onarımı gerçekleştiriyor.

 

ÖNEMLİ GÜZERGÂH

Gebze ilçesinde TEİAŞ kurumunun enerji altyapı çalışması yaptığı Dr. Zeki Acar Caddesi ile 1802, 1804 ve 1804/2 sokaklar, gün içerisinde vatandaşların Eskihisar sahili, TÜBİTAK, Otogar ve ilçe çarşısına ulaşımda kullandığı önemli bir güzergâh üzerinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların seyahatleri esnasında zorluk yaşamaması için altyapı çalışması yapılan yerlerde hızlı bir şekilde yol konforu sağlıyor.

 

 












 

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