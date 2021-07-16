GEBZE'DE 15 TEMMUZ COŞKUSU

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gebze’de büyük bir coşkuyla kutlandı, şehit ve gaziler minnet ve saygıyla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gebze’de büyük bir coşkuyla kutlandı, şehit ve gaziler minnet ve saygıyla anıldı. 15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanında düzenlenen programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Garnizon Komutan Vekili Asteğmen Muhammet Sait Başpınar, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Kordinatörü İbrahim Pehlivan, önceki dönem Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Muharrem Poyrazoğlu, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Kadıoğlu, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, meclis üyeleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

ŞEHİTLER MİNNETLE ANILDI

Gebze’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü Gebze Şehitliğinde düzenlenen anma programıyla başladı. Şehitler iççin Ku’ran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi. Sonrasında ilçe protokolü şehit mezarlarına gül bırakarak ailelere taziyelerini iletti. Şehitlik ziyareti sonrası İlçe protokolü şehit yakınlarını ve gazileri evlerinde ziyaret ederek minnet ve şükranlarını sundu.

15 TEMMUZ FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

Eski çarşıdan başlayan kortej yürüyüşü 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında son buldu. Burada 15 Temmuz da yaşananları bir kez daha gözler önüne seren 15 Temmuz Sergisinin açılışını Gebze Kaymakamı Mustafa Güler gerçekleştirdi. Kaymakam Güler o akşamı unutmamamızı sağlayacak olan bu kareleri Allah bir daha göstermesin” dedi.

ALLAH BİRİLİĞİMİZ DAİM ETSİN

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “ Allah birliğimizi daim eylesin. Kim ne yaparsa yapsın, ne oyun oynarsa oynasın birliğimiz bozamayacak. 100 yıl önce Hasan Tahsin nasıl ki Yunan generali alnından vurduysa işte yüz yıl sonrada Ömer Halis Demir darbeci generale geçit vermeyerek alnından vurdu. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

SANCAĞI ASLA YERE DÜŞÜRMEYECEĞİZ

Programda konuşan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “ Bu millet bin yıldan beri İslam sancağını taşımayı üstlenmiş ve asla yere düşürmemiş, düşürmeyecektir. Bu devlet devlet-i ebed müddet duasıyla kurulmuş ve hiçbir zaman azminden vazgeçmemiştir. Birinci cihan harbinde hasta adam dediler ama bu millet yine ayağa kalktı. 15 Temmuzda ülkemizi yıkmak isteyenler bir kez daha girişimde bulundu ve bu millet onlara hiç unutamayacağı bir ders verdi. Allah bir daha o günleri yaşatmasın düşmana fırsat vermesin” dedi.

15 TEMMUZ’U UNUTMAYACAĞIZ

Kaymakam Güler yaptığı selamlama konuşmasında, “Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin gösterdiği onurlu duruşun yıldönümünde şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Hain FETÖ terör örgütü bu milleti bölmek ülkemizi parçalamak için bu darbe girişiminde bulundu. Ama bu girişim Ömer Halis Demir gibi kahramanları bağrından çıkardı. Cumhur Başkanımızın önderliğinde meydanları dolduran, şehit düşen bu millet toprak nasıl vatan olur sorusunun cevabını verdi. Bu ihaneti asla unutmamalıyız. Bu darbe girişimi birliğimize vurulmak istenen bir darbedir. 15 Temmuz’u unutmayacağız unutturmayacağız” dedi.

GAZİLER O GECEYİ ANLATTI

Programın ilerleyen bölümlerinde o karanlık gecede gazi olan Mehmet Şükrü Kıntaş, Mehmet Fatih Bilgin, Ahmet Eren ve Üzeyir Civan o gece yaşadıklarını ve nasıl gazi olduklarını anlattılar. O karanlık gecede içlerindeki korkunun adeta alındığını ifade eden gaziler, “Biz aslında o gece şehit olmak için gittik. Bu vatan için bu gün olsa yine en önde koşa koşa gideriz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandılar.

GENÇLERDEN ŞEHİT YOKLAMASI

Ak Parti Gençlik kollarının düzenlediği 15 Temmuz Şehitler yoklamasında 15 Temmuzda şehit düşen şehitlerimizin isimleri tek tek okunarak gençler ”Burada” dedi. Şehit yoklamasının ardından sahne alan ses sanatçısı Sedat Uçan birbirinden güzel parçaları 15 Temmuz milli İrade Kent Meydanını dolduran Gebzeliler için seslendirdi. Program Sedat Uçan konseriyle devam etti ve gece yarısı okunan sela ile son buldu.





































