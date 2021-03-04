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Gebze’de 2021 Yılında Altyapı Yatırımları Sürecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2021 yılında Gebze ilçesinde 28,5 milyon TL değerinde altyapı hattı, içme suyu deposu, dere ıslahı ve foseptik yatırımı yapılacağını açıkladı.

Gebze'de 2021 Yılında Altyapı Yatırımları Sürecek

04 Mart 2021 Perşembe 10:12

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılında da Gebze ilçesinde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin en kaliteli ve sağlıklı içme suyunu abonelerine kesintisiz olarak ulaştırmak için altyapı çalışmalarına devam eden İSU, Gebze ilçesinde birçok noktada çalışmalar gerçekleştirecek.

 

28,5 MİLYON LİRA YATIRIM

Gebze ilçesinde 2021 yılı yatırım planı kapsamında 12,5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı, 4,5 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 2 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 19 km uzunluğunda altyapı hattı, 1,6 kilometre uzunluğunda dere ıslahı ile 4 adet çeşitli kapasitede içme suyu deposu ve 2 adet foseptik kuyu imalatı yapılacak. Bir bir ihaleleri gerçekleştirilen projelerin yatırımlarının toplam maliyeti, 28,5 milyon lira olacak.

 

BÜYÜKAKIN; ” GEBZE’YE 28.5 MİLYON ALTYAPI YATIRIMI YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “2021 yılı içerisinde Gebze ilçesinde yapılacak yatırımlarla birlikte altyapı problemlerini önemli ölçüde ortadan kaldırıyoruz” dedi. Başkan Büyükakın; “2020 yılında; Gebze bölgemizde çok önemli altyapı yatırımları gerçekleştirdik. Sık sık arızalara neden olan mevcut CTP isale hatlarını çelik hatlarla yenileyerek bölgenin içmes uyundan kaynaklanan problemini büyük oranda çözüme kavuşturduk.

 

2021 yılı itibariyle şehrimizde önemli altyapı yatırımları yapıyoruz.  Bu yıl içerisinde de yatırım programımız kapsamında Gebze bölgemizde, toplam 19 kilometre uzunluğunda altyapı hattı ile birlikte dere ıslah çalışmaları ve içme suyu depoları, foseptik kuyuları inşa edeceğiz. Yapılacak yatırımların ihalelerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız her işin merkezine ilk önce insanımızı koyarak onlara hizmetin en kalitelisini sunmak için aralıksız çalışıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

 








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