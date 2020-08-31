Gebze’de 30 Ağustos Törenleri

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:29
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen saygı duruşu ve Atatürk anıtına çelenk sunma programına katıldı. Meydanda düzenlenen törende Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ilçe protokolü Gebze Şehitliğindeki törene geçti. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Başsavcısı Erdal Kuruçay, Garnizon Komutanı Yarbay Ramazan Uydaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, siyasi partilerin ilçe başkanları, şehit aileleri ve yakınları şehitlik ziyaretinde hazır bulundu. Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından ilçe protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.
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