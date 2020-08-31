banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de 30 Ağustos Törenleri

Gebze’de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Gebze şehitliğini ziyaret etti.

Gebze'de 30 Ağustos Törenleri

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:29

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen saygı duruşu ve Atatürk anıtına çelenk sunma programına katıldı. Meydanda düzenlenen törende Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ilçe protokolü Gebze Şehitliğindeki törene geçti. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Başsavcısı Erdal Kuruçay, Garnizon Komutanı Yarbay Ramazan Uydaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, siyasi partilerin ilçe başkanları, şehit aileleri ve yakınları şehitlik ziyaretinde hazır bulundu. Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından ilçe protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Alemdar Caddesi trafiğe açıldı Alemdar Caddesi trafiğe açıldı
Gebze'de pazar atıkları gübreye dönüşüyor Gebze'de pazar atıkları gübreye dönüşüyor
Balçık ve Pelitli’de tapu sevinci Balçık ve Pelitli’de tapu sevinci
Gebze dezenfekte ediliyor Gebze dezenfekte ediliyor
20 kilometre otokorkuluk imalatı yapılacak 20 kilometre otokorkuluk imalatı yapılacak
Halil Kaya hayatını kaybetti Halil Kaya hayatını kaybetti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Alemdar Caddesi trafiğe açıldı
Altyapı çalışmaları bir aydan daha kısa bir sürede tamamlanan Alemdar Caddesi asfaltlanarak araç trafiğine...

Haberi Oku