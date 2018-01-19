Gebze'de 54 Milyon liralık yatırım

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. İl genelinde altyapı yatırımlarına devam ettiklerini ifade eden Genel Müdür Ali Sağlık, Gebze ilçesinde 54 milyon TL tutarında 6 ayrı projenin inşaatını sürdürdüklerini söyledi.

AYAR,”İSU YATIRIMLARI İLE PROBLEMLER BİR BİR ÇÖZÜLDÜ”

Geçtiğimiz ay AK Parti Gebze İlçe Başkanlığına atanan İrfan Ayar, beraberinde İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ı ziyaret etti. Yeni görevinden dolayı tebrik eden İlçe Başkanı İrfan Ayar, İSU Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sağlıklı içmesuyu ile altyapı yatırımlarından dolayı teşekkür etti. Sanayi ile birlikte gelişen Gebze’nin yapılan altyapı yatırımları ile her geçen gün cazibesinin arttığını vurgulayan İrfan Ayar, ”İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçemizde yaptığı yatırımlar ile uzun yıllara dayanan altyapı problemlerini bir bir çözdü. Bölgemize kesintisiz içmesuyu sağlanıyor, atıksuları modern arıtma tesislerinde arıtılıyor. Yağmursuları için birçok dereleri ıslah ederek yağmursuyu baskınlarının önüne geçildi. Devam eden yatırımların tamamlanması ile birlikte altyapı problemi kalmayacaktır. Bütün bu çalışmalardan dolayı Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere İSU yöneticilerine teşekkür ediyorum. Genel Müdür Ali Sağlık Bey’i makamında ziyaret ederek hem yakın zamanda göreve atanmasından dolayı hayırlı olsun ziyaretinde hem de ilçemiz ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk.” dedi.

GENEL MÜDÜR SAĞLIK,”13 YILDA 1 MİLYAR 800 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK”

Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, ilçe ayrımı yapmadan program çerçevesinde yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi. Sanayi ve buna bağlı olarak artan nüfusun yoğun olduğu Gebze’ye büyük önem verdiklerini ifade eden Genel Müdür Ali Sağlık, ilçenin sağlıklı altyapıya kavuşması için girilmedik cadde ve sokak bırakmadıklarını söyledi. Son 13 yılda 1 milyar 800 milyon liranın üzerinde il genelinde yatırım gerçekleştirdiklerini hatırlatan Genel Müdür Ali Sağlık, Gebze’de 2017 yılında toplam 54 milyon lira değerinde 6 ayrı projenin çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Denizli Göleti gövdesinin yükseltilmesi ile Tatlıkuyu Vadisi dere ıslahlarını tamamladıklarını anlatan İSU Genel Müdürü Sağlık, Çamur Yakma ve Enerji Üretim Santralı, Ovacık Kovalıdere Göleti yapımları ile İlçe Merkezinde muhtelif cadde ve sokaklar ile Pelitli, Kadıllı ve Tepemanayırı bölgelerinde ise altyapı yatırımlarının da devam ettiğini kaydetti.

“GEBZE’DE 54 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 6 PROJE DEVAM EDİYOR”

İlçenin ihtiyaçlarını göre yatırımlarını sürdüreceklerini de sözlerine ekleyen İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “İSU bir hizmet kuruluşudur. İlçe, bölge ayrımı yapmadan belirlediğimiz yatırım programı kapsamında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Gebze, yatırımlarımıza öncelik verdiğimiz önemli bir ilçemizdir. Yaptığımız yatırımlar ile altyapı problemlerini asgari seviyeye indirdik. Hali hazırda 54 milyon lira değerinde altyapı projelerimizi sürdürüyoruz. Yakın zamanda tamamlanacak projelerimiz ile Gebze’mize önemli katkı sağlamış olacağız. Ziyaretlerinden ve iyi niyet dilek ve temennilerinden dolayı İlçe Başkanımız İrfan Ayar ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.”dedi.