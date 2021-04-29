Gebze’de Altyapı Hatlarında Temizlik Yapılıyor





Kocaeli’nin genelinde altyapı işlerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, var olan altyapı hatlarının bakım ve temizliklerini de ihmal etmiyor. Bu kapsamda İSU Gebze Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde birçok noktada yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında temizlik gerçekleştiriyor.

IZGARA VE HATLAR TEMİZ TUTULUYOR

Çalışma kapsamında İSU ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan ızgaraları ile yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının iç kısımlarını temizliyor. Izgara ve altyapı hatlarının iç kısımlarının temiz tutulmasıyla olası tıkanmaların önüne geçilmiş olunuyor.

TIKANMA VE EZİLMELER KAMERALI KÜÇÜK ARAÇLAR İLE TESPİT EDİLİYOR

Tüm bu çalışmalar sırasında İSU ekipleri, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını, üzerinde kamerası olan uzaktan kumanda edilebilen küçük araçlar ile kontrol ediyor. Yapılan kontrollerde hatta herhangi bir tıkanma veya ezilme tespit edilirse hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.









