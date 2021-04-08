Gebze’de Asfalt Yama Çalışmaları





Gebze’nin mahallelerinde asfalt bakım, onarım ve yama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen program dahilinde çalışmalarına hız veren ekipler ilçenin tüm mahallelerinde yıpranan tüm yollarda bakım ve sıcak asfalt yama serimi yapıyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, araç ve yaya trafiğinin sorunsuz ve konforlu işlemesi için bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.