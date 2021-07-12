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GEBZE'DE ATA SPORLARI ÇALIŞTAYI

Gebze ata sporları çalıştayına ev sahipliği yaptı. Ata Sporları Konfederasyonu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu işbirliğinde düzenlenen ‘Kapasiteni Geliştir İyileş Çalıştayı’ Gebze Belediyesi sponsorluğunda hafta sonu Gebze’de gerçekleştirildi.

GEBZE'DE ATA SPORLARI ÇALIŞTAYI

12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:06

 Gebze ata sporları çalıştayına ev sahipliği yaptı. Ata Sporları Konfederasyonu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu işbirliğinde düzenlenen ‘Kapasiteni Geliştir İyileş Çalıştayı’ Gebze Belediyesi sponsorluğunda hafta sonu Gebze’de gerçekleştirildi. Aba Güreşi, Aşık Oyunu, Atlı Cirit, Atlı Kızak, Atlı Okçuluk, Geleneksel Kızak, Gökbörü, Halat Çekme, Kuşak Güreşi, Kılıç, Mangala, Mas Güreşi, Mızrak Oyunu, Post Kapma, Rahvan Binicilik, Şalvar Güreşi, Tomak Tuluk ve Matrak Yaya Okçuluk gibi dallardan meydana gelen ata sporlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Gebze’de düzenlenen ve 2 süren çalıştaya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Ata Sporları Konfederasyonu Başkanı Hacı Sürmeneli, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Dr. Hakan Kazancı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, federasyonların üye ve temsilcileri katıldı. Çalıştayın kapanışında kısa bir konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ata sporlarının genç nesillere öğretilmesi, yaşatılması ve aktarılması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Başkan Büyükgöz, “Böylesi kıymetli çalıştayı ilçemizde düzenleyen federasyon yetkilileri ve çalıştay katılımcılarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Tarihi Hünkar Çayırında ata sporları temsil gösterilerinin de yapıldığı ‘Kapasiteni Geliştir İyileş Çalıştayı’ düzenlenen ödül törenin ardından sona erdi. 
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