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GEBZE'DE BAYRAM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Gebze Belediyesi ekipleri tarafından bayram öncesi mezarlıklarda ve camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor.

GEBZE'DE BAYRAM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:33

 Gebze Belediyesi ekipleri tarafından bayram öncesi mezarlıklarda ve camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor

 

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde  mezarlıklarda çalışmalara hız verdi. Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler merkez mezarlığı, Osman Yılmaz, Adem Yavuz, Mimar Sinan, Pelitli mezarlıklarının yanı sıra kırsal mahallelerinde bulunan tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği ve budama çalışması gerçekleştirdi. Gebzelilerin Kurban Bayramında mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da ilçede bulunan camilerde  bayram namazı öncesi temizlik ve dezenfekte çalışması da yapıldı.








 
















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