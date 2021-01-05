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Gebze`de Bir Kadın Kaldırımdaki Fidanı Sebebsiz Yere Kırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kadının kaldırımdaki fidanı kırması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gebze`de Bir Kadın Kaldırımdaki Fidanı Sebebsiz Yere Kırdı

05 Ocak 2021 Salı 14:15

Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi 1301 Sokak'ta esnaf Enes Sarı, kaldırımda bulunan fidanın kırıldığını fark etmesi üzerine güvenlik kamerasını inceledi.

Sarı, kamera kayıtlarında fidanı yolda yürüyen bir kadının kırdığını gördü.

AA muhabirine açıklama yapan Sarı, iş yerlerinin önünde düzenli olarak sulamasını ve bakımını yaptıkları fidanın yaklaşık yarım metreye ulaştığını belirterek, iş yerini açtıklarında fidanın yerinde olmadığını fark ettiklerini söyledi.

Güvenlik kamera görüntülerine baktıklarında bir kadının fidanı tekmeleyip, üzerine defalarca basarak kırdığını gördüklerini ifade eden Sarı, duruma şaşırdıklarını kaydetti.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının fidanı ayağıyla kırdıktan sonra üzerine basması ve ardından yoluna devam etmesi yer alıyor.




AA
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