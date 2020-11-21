Gebze'de bir restoranda çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir restoranda, klimadan kaynaklı yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir restoranda, klimadan kaynaklı yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.