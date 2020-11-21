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Gebze'de bir restoranda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.

Gebze'de bir restoranda çıkan yangın söndürüldü

21 Kasım 2020 Cumartesi 15:13

Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesinde  bulunan bir restoranda, klimadan kaynaklı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.




AA
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