Gebze’de Bisiklet Günü Etkinliği

Gebze Belediyesi’nden Dünya Bisiklet Günü etkinliği… Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Eskihisar sahilinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar birlikte pedal bastı. Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’ndan startı verilen ve Eskihisar sahilinde sona eren bisiklet turuna ev sahibi Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Yüz Sür Koş Spor Kulübü sporcuları, vatandaşlar katıldı.



GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Programın ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Sağlık için pedal çevir sloganıyla düzenlediğimiz etkinliğimize hoş geldiniz. Bugünü anlamlandıran, bisikletini alıp gelen kıymetli sporcular ve siz değerli katılımcılardır. Nüfusa göre bisiklet kullanım oranını arttırmak için çalışmalarımızı daha da arttırmalıyız. Gebze’mizde de bisiklet kullanımını teşvik edecek, kolaylaştıracak yol dizaynı olmak üzere gereken tüm çalışmaları hızlandıracağız. Sizlerin desteği ve teşvikiyle inşallah bunu birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.



