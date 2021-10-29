Gebze'de boş yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı

Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş yolcu treninin manevra sırasında 2 vagonu hareket etti.
Vagonların raydan çıkması üzerine demir yolunun Gebze Doğu girişi bölümünde her 2 hat sefere kapatıldı.
Bunun üzerine 81031 sayılı YHT İzmit, 81032 sayılı YHT Gebze, Ada Ekspresi ise çıkış istasyonu Pendik'te bekletildi.
Bölgede seferlerin normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) yapılan açıklamada, olayın ardından emniyet sisteminin devreye girerek bölgedeki tüm trenlerin tamamen durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
AA