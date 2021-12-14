Gebze’de Bozulan Yollar Asfaltlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, altyapı ve diğer doğal nedenlerden dolayı bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu bağlamda ekipler, Gebze ilçesinde elektrik hattı kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda bakım, onarım ve asfalt serim işlemi gerçekleştiriyor. Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin 400 kV yeraltı güç kablosu projesi kapsamında yaptığı elektrik hattı kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları ile tekrar güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

BİN 480 TON ASFALT

Ekipler, 4 bin 200 metre uzunluğundaki yol bakım ve onarım çalışmasında epey bir mesafe kat etti. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nin de bulunduğu Dr. Zeki Acar Caddesi’nde 1802, 1804, 1804/2 sokağa toplam bin 480 ton asfalt yama imalatı gerçekleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgedeki mesaisini herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden sürdürüyor. Dr. Zeki Acar Caddesi’ndeki yol bakım ve onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.



















