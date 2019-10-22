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Gebze’de çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Gebze Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gebze’de eğitim veren lise ve ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi konulu seminerler verildi.

Gebze'de çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

22 Ekim 2019 Salı 14:14

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerince verilen seminerde öğrencilere hayvan sevgisi, zoonoz hastalıklar, sokak hayvanlarının karşılaştığı zorluklar veteriner hekimliği mesleği, hayvanları koruma kanunundan bahsedildi. Seminerde insan sevgisinin, vicdanlı ve iyimser bireylerin yetişmesinde çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasının önemine vurgu yapıldı. Okullarda gerçekleşen seminerlere barınaklardan sokak köpekleri de götürülerek çocukların hayvanları sevmeleri ve sıcak ilişkiler geliştirmeleri sağlandı. Seminerin sonunda veteriner hekimler öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.


 

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