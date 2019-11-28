GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de D-100 Karayolu her gün temizleniyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebze Bölgesindeki D-100 Karayolu, yan yol ve kavşaklarda süpürge araçları ile temizlik gerçekleştiriyor.

Gebze'de D-100 Karayolu her gün temizleniyor

28 Kasım 2019 Perşembe 11:11

Kocaeli’nin konumu gereği içinde yer alan ve Türkiye’nin en işlek güzergâhlarından olan D-100 karayolunun temizliği Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Özellikle sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu Gebze Bölgesinde D-100 karayolunun temizliği büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol süpürge araçları ile D-100 Karayolunun orta refüj ve yan kısımlarını temizliyor. Yapılan çalışmayla yolların temiz kalması ve vatandaşların temiz bir çevrede seyahat etmesi sağlanıyor.

 

TEMİZLİK DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR

Sanayi kuruluşlarının yoğun olması nedeniyle Gebze Bölgesinde D-100 karayolu, yan yollar ve kavşak kolları daha kısa sürede kirleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu durumu dikkate alarak Gebze Bölgesinde D-100 karayolu ve yan yollarda günlük temizlik yapıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, süpürge araçları ile karayolunun yan kısımları ve orta refüjlerini temizliyor. Karayolu temizliği il genelindeki birçok noktada gerçekleştiriliyor.

 

GECE GÜNDÜZ TEMİZLENİYOR

D-100 karayolu gündüz saatlerinde trafik yoğunluğu olduğundan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun sol kenarında görev yaparken kalan kısımlarını gece temizliyor. Gece ve gündüz yapılan temizlik çalışmalarında güvenlik önlemi kapsamında süpürge aracına, üzerinde uyarı ışıkları bulunan güvenlik aracı eşlik ediyor. Yıl boyunca gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yollar temiz tutulurken vatandaşların da memnuniyeti kazanılıyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz’den Çarşıda Esnaf Turu Başkan Büyükgöz’den Çarşıda Esnaf Turu
Tecrübe Abideleri Ulaşımpark İle Gezdi Tecrübe Abideleri Ulaşımpark İle Gezdi
Kırgızistan’dan Konuk Belediye Başkanları Kırgızistan’dan Konuk Belediye Başkanları
Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin...
YAKLAŞIK 3 BİN ÖĞRETMEN TEK TEK ZİYARET EDİLDİ YAKLAŞIK 3 BİN ÖĞRETMEN TEK TEK ZİYARET EDİLDİ
Çocuklar, İstismara Karşı Bilinçlendiriliyor Çocuklar, İstismara Karşı Bilinçlendiriliyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükgöz’den Çarşıda Esnaf Turu
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yeni Çarşı esnaflarını ziyaret etti, hayırlı işler diledi.

Haberi Oku