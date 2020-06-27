Gebze’de D-100 ve otoyol kenarlarında temizlik yapıldı

Konumu gereği Türkiye’nin en işlek yollarından D-100 ve E80 karayolları, Kocaeli il sınırları içinden geçiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araç yoğunluğunun olduğu bu yollardaki temizlik çalışmalarını ihmal etmiyor. Bu kapsamda vatandaşların temiz bir çevrede seyahat etmesi için Gebze ilçesi sınırları içerisinde, her iki yolun kenar kısımlarında mıntıka ve tırpan biçim çalışması gerçekleştirdi.

MINTIKA TEMİZLİĞİ YAPILDI

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin bir kısmı, yol kenarlarında büyüyen ve yol görünümünü bozan otların biçimini yaptı. Diğer ekipler ise çöp ve diğer atıkların toplamasını gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı her yıl düzenli aralıklarla karayollarının kenarlarında mıntıka temizliği gerçekleştiriyor.

D-100 KARAYOLUNUN YOL TEMİZLİĞİ YAPILIYOR

Özellikle sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu Gebze Bölgesinde D-100 karayolunun temizliği büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol süpürge araçları ile D-100 Karayolunun orta refüj ve yan kısımlarını temizliyor. Yol temizlikleri trafik yoğunluğunun en az olduğu saatlerde gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmayla yolların temiz kalması ve vatandaşların temiz bir çevrede seyahat etmesi sağlanıyor.