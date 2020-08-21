Gebze'de denetimler sürüyor

Kovid 19 Virüs salgınıyla mücadelede kontrollü yeni sosyal hayat döneminde alınan tedbirlerin ilçede uygulanması
noktasında denetim yapan zabıta ekipleri ilçedeki esnafları ziyaret ediyor. Gebze Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, İç İşleri Bakanlığı tarafından duyurulan genelgelerde
belirlenen kuralları esnaflara tekrar hatırlatarak denetimlerde bulunuyor. Belediye zabıta müdürlüğü
yetkilileri, denetimlerin belirlenen program dahilinde devam edeceği bilgisini paylaştı.