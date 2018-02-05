Gebze’de ders zili çaldı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Fatih Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek sömestr tatili sonrası ilk derslerinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, öğrencilere kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

BAŞIRALIRINIZ DAİM OLSUN

Başkan Köşker selamlama konuşmasında, “İkinci dönemin sizlere ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Karnelerinizi aldınız ve bu tatil döneminde eksiklerinizin neler olduğunu daha iyi görme imkanı buldunuz. Biliyorum ki bu tatilde kendi istişarenizi yapıp daha iyi nasıl olabilirim diye düşündünüz. Sizler bizlerin yarınlarısınız ve bu anlamada sizlere çok güveniyoruz. Umarım daha başarılı bir dönem geçirirsiniz. Ben başarılarınız daim olmasını diliyorum. Başarılı olmanın tek anahtarının çok çalışmak olduğunu asla unutmayın” dedi.

ÇALIŞKAN OLMAK ZORUNDAYIZ

Kaymakam Güler yaptığı konuşmasında gençlere çok çalışmaları öğüdünde bulundu. Kaymakam Güler,” Sevgili gençler çok çalışmazsak eğer sahip olduğumuz her şeyi kaybedeceğimizi unutmamalıyız. Ülkemiz çok zengin petrol yataklarına çok kıymeti yer altı madenlerine sahip değil. bu sebeple bizlerin çok çalışması lazım. Birisi tutup bir telefon üretiyor ve bu firmanın hasılatı bir ülkenin mille sermayesine eş değer. Bu sebeple çok çalışıp bizlerin de üretmesi gerekiyor. Bu anlamda sizlere çok güveniyoruz. Sizler bizlerin yarınlarısınız ve yarınlarımızın daha iyi olması sizlerin en iyi şekilde yetişmesine bağlı” dedi.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERLE SOHBET ETTİLER

Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra sınıfları ziyaret etti, Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, öğrencilerle birlikte dersi dinledi. Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra öğrenciler eğitim hayatında başarılar dileyerek öğretmenler odasına geçti. Öğretmenler ve okul idarecileriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, talepleri ve sorunları dinledi.