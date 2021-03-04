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Gebze'de devrilen hurda demir yüklü tır trafiği aksattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hurda demir yüklü tırın yan yola devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

Gebze'de devrilen hurda demir yüklü tır trafiği aksattı

04 Mart 2021 Perşembe 19:05

- Tır şoförünün yaralandığı kazada, hurda demirler yola saçıldı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu D-100 bağlantı yolu Bayramoğlu Mahallesi mevkisinde Ali A. yönetimindeki 34 CZY 494 plakalı hurda yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Daha sonra yan yola devrilen tırdaki hurda demirler yola saçıldı.

Kazada yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hurda demirlerin yoldan toplanması için çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı, bir süre aksadı.



AA
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