Gebze'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Denizli Mahallesinde, 34 BY 9021 plakalı otomobilin bariyere çarparak şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Ferhat Dönmez, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dönmez'in cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Denizli Mahallesinde gece saatlerinde, Dönmez idaresindeki 34 BY 9021 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple bariyere çarparak şarampole devrilmiş, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtarmıştı.

Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye sevk edilmişti.