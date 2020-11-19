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Gebze’de Dezenfekte Çalışmaları

Gebze Belediyesi ekipleri tarafından Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalarda 17 milyon 426 bin 057 metrekare alan dezenfekte edildi

Gebze'de Dezenfekte Çalışmaları

19 Kasım 2020 Perşembe 12:28

Gebze’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında teyakkuza geçen Gebze Belediyesi tarafından, dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte, temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

EKİPLER YOĞUN KULLANILAN HER YERDE

Eczaneler, sağlık ocakları, 112 acil istasyonları, Huzurevi, Hastane önleri, pazar alanları, marketler, fırınlar, bankalar, tren istasyonları, otogar, kamyon garajı, otobüsler ve durakları, polis karakolları, ATM’ler, berberler, kuaförler, güzellik salonları, tüm kamu ve kuruluşlarını belirlenen periyotlarla dezenfekte eden Gebze Belediyesi ekipleri bugüne kadar 17 milyon 426 bin 057 metrekare alanda çalışma gerçekleştirdi. Gebze Belediyesi ilgili birim yetkilileri, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda  dezenfekte ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bilgisini paylaştı.  


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İyi çalışmalar.






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