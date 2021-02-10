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Gebze’de Dezenfekte Çalışmaları

Gebze’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Gebze Belediyesi tarafından başlatılan dezenfeksiyon çalışmalarına ara verilmiyor.

Gebze'de Dezenfekte Çalışmaları

10 Şubat 2021 Çarşamba 11:22

 

 Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanların yanı sıra kamu kurum- kuruluşlarında da periyodik dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Veteriner işleri müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında; vergi dairesi, askerlik şubesi, polis kontrol noktaları, jandarma komutanlığı karakollarının yanı sıra mahallelerdeki aile sağlığı merkezlerini özel olarak hazırlanan solüsyonla dezenfekte etti. Belediye yetkilileri dezenfekte çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdürüleceği bilgisini paylaştı. 










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