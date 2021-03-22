Gebze’de Dinamik Denetimler Sürecek

Pandemi sürecinde Zabıta, Polis ve Özel Güvenlik ekipleriyle ilçe genelinde Kontrollü Normalleşme denetimlerini sıkılaştırdı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 2020 yılı Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave tedbirlerle birlikte salgının seyrinin ülke genelinde düşüş göstermesi nedeniyle, 04.03.2021 tarihinden itibaren Kontrollü Normalleşme sürecinin başladığı Gebze’de; tüm Kamu kurum ve kuruluşlarının ortaklaşa yürüttüğü Dinamik Denetim Modeli kapsamında haftalık tematik denetimler hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde İSDEM (İlçe Salgın Denetim Merkezi) ekipleri ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli müdür, memur, özel güvenlik görevlileriyle birlikte; Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat görevlerini Gebzelilerin sağlığı için sürdürüyor. Dinamik Denetim ekiplerinde Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru dahil 353, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden 398, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 288, İlçe Müftülüğü’nden 108 personel görevlendirilerek İlçe genelinde yapılan Dinamik Denetim Modeli kapsamında 20-26 Mart haftalık bazlı tematik genel denetim faaliyetinde günler itibarıyla ilçe genelinde denetim gerçekleştirecek.













