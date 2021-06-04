Gebze’de Dünya Çevre Günü Söyleşisi

Gebze Belediyesi öncülüğünde ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliğinde, il ve ilçe protokolü GTÜ Çevre Mühendisliği bölümü öğrencileriyle doğanın ve çevrenin korunması konusunda söyleşi gerçekleştirdi. GTÜ toplantı salonunda düzenlenen çevre günü söyleşisine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Dünya Çevre Günü söyleşisi programı açılış konuşmalarıyla başladı.

ÇEVRE SORUNLARININ SINIRLARI OLMAZ

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan açılış konuşmasında, “Dünya Çevre Günü vesilesiyle düzenlediğimiz etkinliğimize hoş geldiniz. İnsanlık olarak doğaya tahakküm yarışına girmiş gibiyiz. Aslında çevremize dikkatli baktığımızda kendi ellerimizde gerçekleştirdiğimiz etkileri rahatlıkla görebiliriz. Gerekli önlemleri almazsak kendi yaşamımızı da derinden etkileyecek olumsuz sonuçlarla yüzleşeceğiz. Doğa artık bize işaret vermenin ötesine geçiyor adeta haykırıyor. Sorun elbette değil küresel boyutları da var. GTÜ olarak akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz çevre sorunlarına, sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla çözüm geliştirebilmek için çalışmalarına devam etmektedir. Çevre sorunlarının ne milleti ne de sınırları bulunmakta. Bu sebeple hepimize büyük sorumluluk düşmekte. Bu anlamlı etkinlikte başta Gebze Belediyemiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

HER GÜN ÇEVRE GÜNÜ GİBİ OLMALI

Rektör Aslan’ın ardından açılış konuşması için kürsüye gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli hazirun etkinliğimize hoş geldiniz. Dünya Çevre günü evet, keşke böyle bir gün olmasaydı, böyle bir güne ihtiyaç olmasaydı diyebiliriz. Sorunun çözümü için farkındalık oluşturmak adına bugünü idrak ediyoruz. Doğayı bir gün değil 365 gün korumak gibi bir sorumluluğumuz var. Dün Denizli göletinde çevre günü etkinliği idrak ettik. Değerli katılımcılarla dün o bölgede 1 tondan fazla atık toplandı. Doğaya ve coğrafyaya saygılı olmalıyız. Biz doğaya saygı ve merhamet duyarsak doğa da bize mutlaka cömertliğini sunacaktır. Kamuoyunu bilinçlendirme konusunda akademik dünya ve kamu kurumlarına görev ve sorumluluk düşüyor. Etkinliğimize katılımlarınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.”

SIFIR ATIK PROJESİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ardından kürsüye gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise açılış konuşmasında, “Kıymetli hazirun sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Çevre bilincinin arttırılması hepimizin hedefi. Bu aslında bir hayat tarzı. İnsanın çocukluktan itibaren davranışları çevreyi çok etkiliyor. Kocaeli’deki somut veriler hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Temel konulardan bir tanesi sıfır atık. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri himayesinde yürütülen bir çalışma Sıfır Atık Projesi. Ülke genelinde olduğu gibi şehrimizde de ciddi bir atık yönetimi gerçekleştirildi. Proje başlangıcından 1 Haziran 2021 tarihine kadar ilimizde 102 bin 160 ton atık kağıt, 43 bin 369 ton atık cam, 31 bin 469 ton atık metal, 57 bin 548 ton atık plastik toplanmış ve geri kazandırılmış” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından etkinlik protokolün, GTÜ’de görevli akademisyenlerin ve öğrencilerin katıldığı söyleşiyle devam etti. Etkinliğin söyleşi kısmında ise protokol ve akademisyenler, Çevre Mühendisliği öğrencilerinin sorularını cevaplandırdı.