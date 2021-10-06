Gebze’de Ekim Meclisi





Gebze Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının 1. Oturumu GKM büyük salonda yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği ekim meclisinin ilk oturumu, bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ve yoklamayla başladı. Gündemin ilk 2 sırasında yer alan komisyon raporlarının oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısının 3. Maddesinde yer alan Osmanyılmaz Mah. 2468 ada 1 parseldeki 25 adet bağımsız bölümün satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğuyla karara bağlandı. Ekim ayı meclis toplantısının 1. oturumunda İlçemiz Balçık Mah. sınırları içerisinde GK-2 nolu etaplama bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu, İlçemiz İstasyon Mah. 1932 ada 5 ve 8 nolu parsellere yönelik onaylanan zemin etüdünün plana işlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy birliği, ilçemiz Sultanorhan (Barış ve Tatlıkuyu) Mahallesi sınırları içerişinde hazırlanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2021 tarih ve 291 sayılı kararı ile onaylanan ve 02.07.2021-02.08.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporu ve İlçemiz Osmanyılmaz Mah. 4994 ada 1, 4997 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy çokluğuyla karara bağlanarak kabul edildi. Gündemin teklifler bölümünde yer alan maddelerin görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildiği ekim ayı meclis toplantısında meclis üyelerinin gündem dışı sorularını yanıtlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz meclis gündemine alınarak oy birliğiyle kabul edilen kaymakamlık binasına yapılması için protokol yetkisinin verildiği konuya ilişkin şunları söyledi: “Bugün gelen bir müjdeyi Gebzelilerle paylaşıyoruz. İç işleri Bakanımız Cumartesi Gebze’ye geldiğinde, Kaymakamlık binası ihtiyacını söylemiştik. Hızlı bir şekilde talimat verildi ve bugün onay çıktı. Bizden de hızlı bir şekilde kontrol ve yapım işlemini yapmamız istendi. Finansmanı ise tamamen Bakanlık üstlenecek. Proje bedelleri dahil her şeyi Bakanlık üstlenirken, yapım aşamasında koordinasyon bize verildi. Gebze’ye yakışır bir müjdeyi kamuoyu ile paylaşmanın sevinci içindeyiz.” Gebze Belediyesi ekim ayı 2. Oturumu 11 Ekim Pazartesi günü saat 15:00’te yapılacak.



