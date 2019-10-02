banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de Ekim Meclisi İlk Oturum

Gebze Belediyesi Ekim Meclisi birinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti. Yenikent’te semt pazarının kurulmasına dair Zabıta Müdürlüğünün teklifi oy birliğiyle kabul edildi

Gebze'de Ekim Meclisi İlk Oturum

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:20

Gebze Belediyesi Ekim Meclisi 1. oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirildi. Ekim Meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başladı. Önerge ile gündeme dahil edilen iki madde ile birlikte on sekiz gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı ve ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündemin 14 maddesi olan Hacı Halil Mahallesi, Adliye Caddesinin 176 ada 101 parsel içerisinden 10 metre genişliğinde yol açılarak E-5 yan yola bağlanmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi. Önerge ile gündeme dahil edilen Yenikent’te  semt pazarının kurulmasına dair Zabıta Müdürlüğünün teklifi oy birliği ile meclisten geçti. Gebze Belediyesi Ekim ayı meclis oturumunun ikincisi 15 Ekim Salı günü saat 16:00’da gerçekleşecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
UlaşımPark ile 12 ilçeden KOÜ’ye kolay ulaşım UlaşımPark ile 12 ilçeden KOÜ’ye kolay ulaşım
Başkan’dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı Başkan’dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası...
Gebze spor kompleksinin çelik konstrüksiyon çalışmaları başladı Gebze spor kompleksinin çelik konstrüksiyon çalışmaları...
Çayırova meclisi toplandı Çayırova meclisi toplandı
Kaymakam Güler, trafikte yaya önceliği için broşür dağıttı Kaymakam Güler, trafikte yaya önceliği için broşür...
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

UlaşımPark ile 12 ilçeden KOÜ’ye kolay...
UlaşımPark, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi’ne 12 ilçenin birçok farklı noktasından...

Haberi Oku