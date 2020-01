Gebze'de en az 3 adet toplanma merkezi olmalı!

Engin Kılıç yaptığı açıklamada, “bu akşam Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de yaşanan deprem ve beraberinde can kayıpları olduğu haberini maalesef büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken yaralılara da acil şifalar dileriz.” Dedi.

Yaşadığımız bu büyük felaketten önemli dersler çıkarılması gerekmektedir. Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olması, depremle yaşamayı öğrenmemizi ve olası depremlere her an hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Her an deprem olacakmış gibi afetlerin gerçekleşebilme ihtimali ile tedbirli ve bilinçli olmak zorundayız.

Unutulmamalıdır ki, doğal afetler bütünüyle önlenemez fakat alınacak önlemler bundan en az zarar ile kurtulmamızı sağlar diyen Engin Kılıç, “Gebze’mize erken uyarı sistemi olan Deprem Simülasyon Merkez’i ile çok acil bir şekilde tam tertibatlı Deprem toplanma merkezleri oluşturulmalıdır. Olası bir depremde Gebze’li hemşerilerimizin toplana bileceği bölgeler planlanmalıdır. Yeniden Refah Partisi olarak Gebzemizde en az üç toplanma bölgesi yapılmalıdır. Bunlar, Gebze Askeri Kışlası başta olmak üzere Beylikbaği ve Yenikente Gazi Daği bölgesinde birde Kirazpınar Mahallesinde çok acil bir bicimde deprem toplanma bölgeleri yapılmalıdır.” İfadelerini kullandı.