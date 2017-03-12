Gebze’de en yeşil bayram

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ağaçlandırma bayramı kapsamında Pelitli’de 1600 fidan toprakla buluştu.

Fidanları öğrenciler ve protokolle birlikte toprakla buluşturan Başkan Köşker, “Ağaç hayat demektir, oksijen demektir. Bu bilinçle Gebze’mizin dört bir yanında ağaçlandırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

PROTOKOL VE ÖĞRENCİLER

Gebze binlerce fidan toprakla buluştu. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ağaç dikme bayramında Pelitli’de binlerce fidan toprakla buluştu. Törene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Müftüsü Orhan Örnek, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Nuri Kaya, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, başkan danışmanı Şakir Bitmez, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

AĞAÇ HAYAT DEMEKTİR

Tören öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Adnan Köşker, “Ağaç hayat demektir, oksijen demektir. Bu bilinçle Gebze’mizin dört bir yanında ağaçlandırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Sanayi kenti olarak anılan kentimizde, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde yeşil alan oranı her geçen gün bir kat daha artıyor. Daha yeşil bir Gebze için ağaçlandırma çalışmalarına hız vererek devam edeceğiz.

AĞAÇLARI KORUYALIM

Gebze hızla büyüyen ve dev ulaşım projeleri ile cazibesi artan bir şehir. O yüzden Gebze’mizin yeni mahalleleri olan kırsal yerleşim alanlarını çok önemsiyoruz. Bugün burada ağaçlandırma çalışmalarımız kapsamında Pelitli’de 1600 adet fidan dikeceğiz. Ben tüm köy sakinlerini ve hemşehrilerimi dikilen bu fidanlara sahip çıkmaya çağırıyorum. Ağaçlandırma Bayramınızı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor; yeşili, ağaçları, ormanları korumanın, insanlık borcu olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

AZ LAF DAHA ÇOK AĞAÇ

Başkan Köşker’in ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan ise, “Tabiatın dengesini sağlayan ağaçtır. Oksijeniyle, yeşilliğiyle, estetiğiyle hayatımıza katkı sağlayan eşsiz bir varlıktır. Az laf çok ağaç dikmek diyerek Gebze’yi yeşil alanlar ve ormanlarla buluşturan Gebze Belediye Başkanımız Adnan Köşker ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler 1600 fidanı toprakla buluşturarak ilk can suyunu birlikte verdi.