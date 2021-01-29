Gebze’de Fahiş Fiyat Denetimleri

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketmeleri amacıyla denetimlerine devam eden zabıta ekipleri; fahiş fiyat denetimleri de yapıyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini arttıran zabıta ekipleri; Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile ilçede fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen iş yerlerini denetledi. Fahiş fiyat uygulamasıyla haksız kazanç elde ettiği tespit edilen işyerlerine cezai işlem uygulanan denetimlerde, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının olup olmadığı kontrol ediliyor. Denetimlerin devam edeceğini belirten yetkililer; vatandaşların konuyla ilgili şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğü

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