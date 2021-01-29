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Gebze’de Fahiş Fiyat Denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki denetimlerine ara vermeden devam ediyor

Gebze'de Fahiş Fiyat Denetimleri

29 Ocak 2021 Cuma 15:49

 Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketmeleri amacıyla denetimlerine devam eden zabıta ekipleri; fahiş fiyat denetimleri de yapıyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini arttıran zabıta ekipleri; Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile ilçede fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen iş yerlerini denetledi. Fahiş fiyat uygulamasıyla haksız kazanç elde ettiği tespit edilen işyerlerine cezai işlem uygulanan denetimlerde, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının olup olmadığı kontrol ediliyor. Denetimlerin devam edeceğini belirten yetkililer; vatandaşların konuyla ilgili şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğü kocaeli.tim@ticaret.gov.tr e-mail adresi (0262) 324 77 06 – 07  iletişim numaralı ihbar hattına veya Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 0 (262) 641 78 08 numaralı ihbar hattına bildirmelerini istedi. 
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