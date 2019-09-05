Gebze’de Farkındalık Semineri

Gebze Kültür Merkezi’nde Psikolog Sinem Geyikler tarafından Gebze’de görev yapan öğretmenlere disleksi hastalığı ve farkındalığı hakkında seminer verildi. Öğretmenlere, disleksi olan çocuklarla karşılaştığında onlara karşı sabırlı ve destekleyici olmaları gerektiğini ifade eden Psikolog Geyikler, “Bu çocukları topluma katmalıyız, onlarla nasıl iletişim kuracağımızı bilmeliyiz” dedi. Sınıf ortamında onların dikkatini çekecek etkinlikler yapılması gerektiğini dile getiren Psikolog Sinem Geyikler, diğer çocuklardan farklı olarak bilgiyi işlemede daha çok yorulduğu için bu çocuklara daha az ödev verilebileceğini, zamanı planlamada onlara yardım edilebileceğini anlattı. Psikolog Geyikler seminerini, slaytla ve kısa filimle destekleyerek sonlandırdı.