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Gebze’de Fen İşleri hız kesmiyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda kış ayına hazırlık çalışmalarına hız verdi.

Gebze'de Fen İşleri hız kesmiyor

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:01

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda kış ayına hazırlık çalışmalarına hız verdi. Kış aylarında sürücü ve yayaların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için fen işleri ekipleri belirlenen program dahilinde cadde ve sokaklarda yama ve onarım çalışmaları yürütüyor. Ekiplerin çalışmaları neticesinde Gebze Otobüs terminalinde, Gaziler Mahallesi 1708, Mevlana Mahallesi 894, Adem Yavuz Mahallesi 2325 sokakta asfalt yama ve onarım çalışmalarını tamamladı. Kaldırım parke çalışmalarını da sürdüren ekipler, Barış Mahallesi 1319 sokakta kaldırım yapım işine devam ediyor. Yetkililer çalışmaların program dahilinde devam edeceği bilgisini verdi.





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