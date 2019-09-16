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Gebze'de freni patlayan tankerden atlayan sürücü öldü

Gebze'de freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti.

Gebze'de freni patlayan tankerden atlayan sürücü öldü

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:45

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde çim sulama çalışması yapıldığı sırada sürücülüğünü yaptığı 41 D 7791 plakalı su tankerinin geri kaydığını fark eden Erdal Y, aracı durduramayınca paniğe kapılarak yere atladı.

Freninin patladığı değerlendirilen su tankeri yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak durabildi.

Ağır yaralanan belediye çalışanı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdal Y.'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Gebze Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.




AA
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