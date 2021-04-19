Gebze’de GEAK Kuruldu

Başkan Büyükgöz duyurdu; Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ekibi kuruldu. Gebze Belediye
Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlana Kapalı Pazar Kompleksi içerisinde yer alan Gebze Ara Kurtarma
(GEAK) deposunda incelemelerde bulundu. Başkan yardımcısı Ali Kaya ve birim müdürlerinin de hazır
bulunduğu incelemede açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze
Belediyemizin kurmuş olduğu arama kurtarma ekibi GEAK’ın malzeme deposundayız. Profesyonel
manada eğitimini alarak kurulan 30 kişilik bir arama kurtarma ekibini devreye aldık. Olası bir afet
anında arama kurtarmaya dönük ne kadar ihtiyaç varsa karşılanacağı bir ekibimiz var. İnşallah ihtiyaç
olmaz ve o günleri yaşamayız. Temennimiz bu yönde. İhtiyaç halinde ekibimiz Gebze’mizin
hizmetinde olacaktır” ifadelerini kullandı.