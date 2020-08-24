banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de geçici güzergah uygulaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze İlçesi Kavak Caddesi’nde geçici güzergah oluşturdu.

Gebze'de geçici güzergah uygulaması

24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:06

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU, Gebze İlçesi Kavak Caddesi’nde altyapı çalışması yapacak. Çalışma süresince toplu taşıma araçları ve özel araçlar için geçici güzergah oluşturuldu.

 

İSU ALTYAPI ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU, 25 Ağustos Salı günü itibariyle Gebze ilçesi Kavak Caddesi’nde altyapı çalışmasına başlıyor. Çalışma Kavak Caddesi’nin Eyüp Sultan Caddesi ve Bahar Caddesi arasında kalan kısmında yapılacak. Çalışma süresince vatandaşların ulaşımlarında sorun yaşamaması için trafik düzenlemesine gidildi

 

GEÇİCİ GÜZERGAH

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan geçici güzergaha göre toplu taşıma araçları ve özel araçlar Kavak Caddesi, 1051/1 Sokak, Dr. İlhami Karagöz Caddesi ve Kavak Caddesi’ni kullanarak güzergahına devam edebilecek.

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaelihaberKocaeliGebzehaberGebzeKoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraSağlıkAsayişDerslerReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de beton bariyere çarpan sürücü yaralandı Kocaeli'de beton bariyere çarpan sürücü yaralandı
Sahiller onlara emanet Sahiller onlara emanet
Kocaeli Ahlat’ta tanıtılıyor Kocaeli Ahlat’ta tanıtılıyor
Kocaeli’de Kıraç konseri Kocaeli’de Kıraç konseri
Eskihisar Kalesi’nde Kur’an Ziyafeti Eskihisar Kalesi’nde Kur’an Ziyafeti
Bir tabiat parkı daha ranta kurban mı ediliyor? Bir tabiat parkı daha ranta kurban mı ediliyor?
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de beton bariyere çarpan sürücü yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beton bariyere çarparak devrilen ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Haberi Oku