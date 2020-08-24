Gebze’de geçici güzergah uygulaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU, Gebze İlçesi Kavak Caddesi’nde altyapı çalışması yapacak. Çalışma süresince toplu taşıma araçları ve özel araçlar için geçici güzergah oluşturuldu.

İSU ALTYAPI ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU, 25 Ağustos Salı günü itibariyle Gebze ilçesi Kavak Caddesi’nde altyapı çalışmasına başlıyor. Çalışma Kavak Caddesi’nin Eyüp Sultan Caddesi ve Bahar Caddesi arasında kalan kısmında yapılacak. Çalışma süresince vatandaşların ulaşımlarında sorun yaşamaması için trafik düzenlemesine gidildi

GEÇİCİ GÜZERGAH

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan geçici güzergaha göre toplu taşıma araçları ve özel araçlar Kavak Caddesi, 1051/1 Sokak, Dr. İlhami Karagöz Caddesi ve Kavak Caddesi’ni kullanarak güzergahına devam edebilecek.