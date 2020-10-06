banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de Geçici Güzergah Uygulaması

Gebze’de yapılacak altyapı çalışması nedeniyle geçici güzergah oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU, Gebze ilçesi Kavak Caddesi’nin Bahar Caddesi kesişimindeki kavşakta altyapı çalışması yapacak. Çalışma süresince bölgeyi kullanan araçlar için geçici güzergah oluşturuld

Gebze'de Geçici Güzergah Uygulaması

06 Ekim 2020 Salı 10:34

GEBZE’DE ALT YAPI ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU, altyapı çalışmalarına devam ediyor. İSU Gebze İlçesi Kavak Caddesi’nin Bahar Caddesi kesişimindeki kavşakta 07 Ekim Çarşamba günü itibariyle altyapı çalışması başlatıyor. Çalışma süresince bölgeyi kullanan toplu taşıma araçlarının sorun yaşamaması için Ulaşım Dairesi Başkanlığınca geçici güzergah belirlendi.

 

GEÇİCİ GÜZEGAH

403, 416 ve 480 numaralı toplu taşıma araçları çalışma süresince Yeni Bağdat Caddesi, Dr. İlhami Karagöz Caddesi ve Kavak Caddesi’nden oluşan geçici güzergahı kullanacak. Sivil araçlar ise çalışma yapılacak bölüm dışındaki alternatif güzergahları kullanabilecek.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de Kimyasal Madde Yüklü Kamyondan Sızıntı Kocaeli'de Kimyasal Madde Yüklü Kamyondan Sızıntı
GTÜ YİNE ILK 10'DA GTÜ YİNE ILK 10'DA
Giysi Kumbarasından İhtiyaç sahiplerine Giysi Kumbarasından İhtiyaç sahiplerine
Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 251 Kişiye Para Cezası Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 251 Kişiye Para Cezası
Darıca’da Asfalt Ve Parke Çalışmaları Darıca’da Asfalt Ve Parke Çalışmaları
Bilişim Teknolojisi Tarımın Hizmetinde Bilişim Teknolojisi Tarımın Hizmetinde
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de Kimyasal Madde Yüklü Kamyondan Sızıntı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kimyasal madde yüklü kamyonun deposundan etrafa yayılan sızıntıya itfaiye...

Haberi Oku