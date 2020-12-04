Gebze’de Geçici Güzergah Uygulaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de İSU tarafından yapılacak deplase çalışması nedeniyle geçici güzergah uygulaması yapacak.

Gebze - Darıca metro çalışması kapsamında Akse sapağı kavşağında 03-13 Aralık tarihleri arasında İSU tarafından deplase çalışması yapılacak. Çalışma süresince geçici güzergah uygulaması yapılacak.

ÇALIŞMALAR GECE YAPILACAK

Gebze - Darıca metro çalışması kapsamında Akse sapağı kavşağında 03-13 Aralık tarihleri arasında İSU tarafından deplase çalışması yapılacak. 5 Etap şeklinde yapılacak çalışmaların ilk etabı 03 Aralık Perşembe günü 21.30 ile 05.00 saatleri arasında yapılacak. Çalışma süresince bölgeyi kullanan araçlar için Ulaşım Dairesi Başkanlığınca geçici güzergah uygulaması yapılacak.

GEÇİCİ GÜZERGAH

Birinci etap çalışmaları Issıkgöl Caddesinin 855. Sokak kesişimi ile İbrahim Ağa Caddesi kesişimi arasında yapılacak. Bu güzergahı kullanan araçlar çalışma süresince Issıkgöl Caddesi, 855. Sokak, Muammer Aksoy Caddesi ve İbrahim Ağa Caddesini kullanacak.











